Νεκρός είναι, όπως αναφέρει η βελγική La Libre, ο τρομοκράτης του ISIS που σκότωσε δύο τουρίστες στο κέντρο των Βρυξελλών τη Δευτέρα, σκορπίζοντας τον τρόμο στο Βέλγιο.

Νωρίτερα σήμερα οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν έναν ύποπτο για την τρομοκρατική επίθεση και λίγο μετά επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον μακελάρη.

Το πρωί της Τρίτης (17/10), η αστυνομία των Βρυξελλών έλαβε κλήση ότι ο Abdeslam Lassoued, ο δράστης της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης που άφησε δύο νεκρούς στο κέντρο της πόλης, βρισκόταν σε ένα καφέ στο Schaerbeek.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν όλο το βράδυ της Δευτέρας στην κοινότητα Schaerbeek, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga. Η αστυνομία είχε επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη λεγόμενη συνοικία όπου διέμενε ο ύποπτος.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο τρομοκράτης πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς. Ο ύποπτος πυροβολήθηκε στον θώρακα. Μάλιστα, οι Αρχές εντόπισαν και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle.

Police can’t find him. #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/HCenjpiDob