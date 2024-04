Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε χθες έξω από δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου διεξαγόταν η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, με αξιωματούχους να δηλώνουν, ωστόσο, ότι δεν φάνηκε να είχε στόχο τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον Μάξγουελ Αζαρέλο, έναν άνδρα περίπου 30-40 ετών, ο οποίος ήταν συνωμοσιολόγος.

Ο άνδρας ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για αρκετά λεπτά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που είχαν στηθεί έξω από το δικαστήριο για την κάλυψη της δίκης του Τραμπ, ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που δικάζεται από ποινικό δικαστήριο.

A 37-year-old man from Florida, identified as Maxwell Azzarello, set himself on fire outside Trump’s trial court. https://t.co/TNveTKD75m