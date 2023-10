Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό συνέβη στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης.

Ειδικότερα, στη διάρκεια εκφόρτωσης αεροσκάφους λόγω της μετατόπισης του βάρους, η ουρά του έγειρε προς τα πίσω με αποτέλεσμα η μύτη του να σηκωθεί. Οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνεψαν. Το αεροπλάνο δεν θα ταξιδέψει εάν δεν επανεξεταστεί από τους ειδικούς.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας μιλώντας στο CNN ανέφερε: «Μόλις έφτασε στην πύλη, λόγω της μετατόπισης του βάρους κατά την αποβίβαση, η ουρά του αεροσκάφους έγειρε προς τα πίσω με αποτέλεσμα η μύτη του να ανασηκωθεί και τελικά να επιστρέψει προς τα κάτω»

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ (πρώην Twitter) φαίνεται το αεροπλάνο να έχει πάρει σημαντική κλίση.

Another view of this evening’s JetBlue A321 incident at JFK. Looks to be N959JB. pic.twitter.com/a05nynQzev