Μακελειό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22/3 σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

Συγκεκριμένα σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Περισσότεροι από εκατό τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, σύμφωνα με το TASS και το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Baza.

Παράλληλα η Αστυνομία έχει ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στη σύλληψη των δραστών του μακελειού, οι οποίοι με βαρύ οπλισμό δεν δίστασαν να εκτελέσουν όποιον βρήκαν μπροστά τους όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω σκληρά βίντεο.

[GRAPHIC]



The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

GRAPHIC FOOTAGE



A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.



🔗: https://t.co/L9s08GwpaE



📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw March 22, 2024

Μάλιστα όπως αναφέρουν τα ξένα Μέσα Ενημέρωσης οι Αρχές ήδη προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου για την τραγωδία που σημειώθηκε στο συναυλιακό χώρο στη Μόσχα.

❗️ New groups of law enforcers in body armor storm "Crocus Hall" in #Moscow pic.twitter.com/0gk956koYY — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Μόσχα: Διπλή έκρηξη και πυρκαγιά στο Crocus City Hall

Παράλληλα μετά τους πυροβολισμούς ξέσπασε φωτιά στην οροφή του χώρου, με την πυροσβεστική να προχωρά στην κατάσβεση της, ενώ μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

The "Crocus City Hall" building is completely engulfed in flames pic.twitter.com/ysXlir0EjH — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα νωρίτερα σήμερα. Εκρήξεις ακούστηκαν από το κτίριο το οποίο έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το “τερατώδες έγκλημα”.

Η Ρωσία ερευνά τον πυροβολισμό ως τρομοκρατική επίθεση

Η κορυφαία ερευνητική υπηρεσία της Ρωσίας ερευνά το περιστατικό στο μέγαρο συναυλιών της Μόσχας ως τρομοκρατική επίθεση.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις, και οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι εμπλέκεται η Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι εάν οι ΗΠΑ γνώριζαν με βεβαιότητα ότι η Ουκρανία δεν εμπλέκεται, τότε θα έπρεπε να μοιραστούν οποιαδήποτε πληροφορία είχαν. Η Μαρία Ζαχάροβα είπε: “Σε ποια βάση βγάζουν συμπεράσματα οι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον εν μέσω μιας τραγωδίας για την αθωότητα κάποιου;”.

Η Ουκρανία “δεν έχει καμία απολύτως σχέση” με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα

Η Ουκρανία “δεν έχει καμία απολύτως σχέση” με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 100 στη Μόσχα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, κάνοντας λόγο για “τρομοκρατική ενέργεια”.

“Ας είμαστε ξεκάθαροι, η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα”, διαβεβαίωσε στο Telegram ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, η χώρα του οποίου πολεμά εδώ και δύο χρόνια τη ρωσική εισβολή. “Η Ουκρανία ουδέποτε έχει χρησιμοποιήσει τρομοκρατικές μεθόδους πολέμου”, πρόσθεσε.

Για την Ουκρανία, “είναι σημαντικό να διεξάγει αποτελεσματικές πολεμικές επιχειρήσεις, επιθετικές ενέργειες για να καταστρέψει τον τακτικό ρωσικό στρατό” και να θέσει τέλος στην εισβολή, είπε ο αξιωματούχος.

Η λεγεώνα Ελευθερία για τη Ρωσία, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, και η οποία πραγματοποιεί τακτικά εισβολές σε ρωσικές συνοριακές περιοχές, αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτήν την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας.

“Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες”, δήλωσε η οργάνωση καθιστώντας υπεύθυνο “το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν” για την “προετοιμασία” αυτή της “αιματηρής πρόκλησης” και την “κάλυψή της από τα μέσα ενημέρωσης”.

