Μις Υφήλιος: Το «εχθρικό» βλέμμα της Μις Ισραήλ στη Μις Παλαιστίνη που ξεσήκωσε αντιδράσεις (vid)

«Φωτιά» έχει πάρει ο φετινός διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος 2025, που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη, λόγω ενός βίντεο που δείχνει τις εκπροσώπους του Ισραήλ και της Παλαιστίνης να στέκονται πλάι-πλάι, με το βλέμμα της Ισραηλινής να γίνεται άμεσα αντικείμενο σφοδρής κριτικής στα social media.

Ειδικότερα, το επίμαχο στιγμιότυπο κατέγραψε τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να γυρίζει για λίγο το κεφάλι της προς την Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, την ώρα του διαγωνισμού.

Γρήγορα, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέκλυσαν τις σελίδες της Μελάνι Σιράζ, υποστηρίζοντας ότι το βλέμμα της δεν ήταν απλώς ανταγωνιστικό, αλλά εχθρικό, αντανακλώντας τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η ίδια η Μελάνι Σιράζ έσπευσε να διαψεύσει τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν «αγριοκοίταζε» τη συνυποψήφιά της.

Το περιστατικό με τις δύο χώρες της Μέσης Ανατολής είναι το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο που «σημαδεύει» τον φετινό διαγωνισμό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, προκλήθηκε κορυφαία ένταση μεταξύ του διοργανωτή και εκπροσώπου, Nawat Itsaragrisil, και της Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ο Ταϊλανδός διοργανωτής κάλεσε τη Μεξικανή να απολογηθεί δημόσια, κατηγορώντας την ότι δεν συμμετείχε σε φωτογράφιση χορηγού.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Nawat Itsaragrisil τη χαρακτήρισε «χαζή», με τη Μις Μεξικό να απαντά δυναμικά: «Έχω φωνή. Δεν με σέβεσαι ως γυναίκα».

Ο Ταϊλανδός κάλεσε την ασφάλεια ζητώντας να τη βγάλουν εκτός αίθουσας και ως αποτέλεσμα, πάνω από 12 διαγωνιζόμενες έφυγαν σε ένδειξη συμπαράστασης από τον χώρο που γινόταν η εκδήλωση.

Τα δύο περιστατικά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα στον φετινό διαγωνισμό, μετατρέποντας τον σε πεδίο σύγκρουσης πολιτικών και ηθικών ζητημάτων.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: