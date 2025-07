Οδησσός: Κοντά στην ελληνική αποστολή έσκασε η οβίδα – Ένιωσαν τη δύναμη του ωστικού κύματος – Ασφαλείς ο Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του

Στο στόχαστρο της Ρωσίας έχει μπει εδώ και ώρα η Οδησσός στην Ουκρανία όπου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να συναντηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου και σε μία απόσταση περίπου 150 μέτρων από την ελληνική αποστολή εξερράγη ρωσικός (σύμφωνα με τους ουκρανούς) πύραυλος.

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες του ALPHA το περιστατικό έγινε ως εξής. Δύο αυτοκινητοπομπές κινούνταν προς το σημείο που επρόκειτο να γίνει η συνάντηση Ζελένσκι – Μητσοτάκη.

Προπορευόταν η αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κοντά στην οποία εξερράγη οβίδα ενώ ακολουθούσε η ελληνική.

Υπολογίζεται πως η έκρηξη έγινε περίπου 100-150 μέτρα από τα ελληνικά οχήματα.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός το ωστικό κύμα το ένιωσε και η ελληνική αποστολή.

Η ελληνική αποστολή είναι ασφαλής. “Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του”, διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές.

Την ίδια ώρα ουκρανικά μέσα μεταδίδουν πως ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Ουκρανία για λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε αεροπορικός συναγερμός στην περιοχή της Οδησσού. Ο λόγος ήταν η εμφάνιση αεροσκαφών πάνω από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η Οδησσός χτυπήθηκε είτε από πύραυλο Iskander είτε από πύραυλο Onyx, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως στα Social Media κυκλοφορούν βίντεο και εικόνες από την έκρηξη ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους (ενδέχεται να είναι από επιθέσεις λίγη ώρα νωρίτερα).

It is a city of tremendous importance for Greek history, as it is the place where the Greek Revolution was planned.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky.

Τηλεφωνική συνομιλία Δένδια με τον Ουκρανό ομόλογό του

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό υπουργό ‘Αμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ότι ο Ουκρανός ομόλογός του και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκ τον «ενημέρωσαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία».

Today I had a telephone conversation with the Ukrainian Defence Minister @rustem_umerov and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, on their initiative, who briefed me on the security situation in Ukraine.

