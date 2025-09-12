Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ξεκινά την επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχύσει τα σύνορα με τη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ενάεριο χώρο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Είπε ότι η “ανατολική φρουρά” θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

«Όποιος κι αν ήταν ο σκοπός πίσω από αυτό, αν ήταν λάθος ή όχι, εξακολουθούμε να το εξετάζουμε. Ήταν αμετροεπές, ήταν απολύτως απαράδεκτο. Πρόκειται για ρωσικά drones και είναι εξαιρετικά σοβαρό» ανέφερε ο Μάρκ Ρούτε για να προσθέσει:

«Οι τελευταίοι ρωσικοί πύραυλοι, όταν εκτοξευτούν, πέφτουν με πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου, και θα πάρουν πέντε ή δέκα λεπτά παραπάνω για να φτάσουν στη Μαδρίτη ή το Λονδίνο από ότι χρειάζονται για να φτάσουν στην Ταλίν ή το Βίλνιους.

Άρα, με αυτή την έννοια, ας συμφωνήσουμε ότι μέσα σε αυτόν τον συνασπισμό των 32 χωρών, όλοι ζούμε στο ανατολικό φτερό».

Από την πλευρά του, ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς είπε: «Η εμβέλεια που έχουν αυτά τα drones και οι διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν, μας καθιστούν όλους ευάλωτους σε αυτά. Έτσι, το ανατολικό φτερό παρέχει την πρώτη γραμμή άμυνας για αυτό.

Και αν αυτά τα drones περάσουν την πρώτη γραμμή άμυνας, μπορούν να συνδυαστούν με βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλες ικανότητες που θέτουν ολόκληρο τον συνασπισμό σε κίνδυνο. Έτσι, πιστεύω ότι ενώ πρόκειται για μια ανατολική γραμμή φυλακής που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε, το κάνουμε εκ μέρους ολόκληρου του συνασπισμού».