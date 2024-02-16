Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν στο Παρίσι διμερή συμφωνία ασφαλείας και αμυντικής συνεργασίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν σήμερα στο Παρίσι διμερή συμφωνία ασφαλείας και αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας η Γαλλία θα δώσει στην Ουκρανία πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και ανέφερε ότι η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ελπίζει να γίνει και μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπήρξε επίσης εξαιρετικά επικριτικός έναντι της Ρωσίας, τόσο σε σχέση με τις λεγόμενες κυβερνοεπιθέσεις όσο και σε σχέση με τις φήμες που αναφέρουν τη Ρωσία έτοιμη να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων στο Διάστημα. “Ως προς το τελευταίο θέμα, η Ρωσία οφείλει να δώσει γρήγορα εξηγήσεις”, δήλωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος επίσης στον θάνατο του ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι έκανε λόγο για αδυναμία του Κρεμλίνου και φόβο έναντι οποιουδήποτε το αντιπολιτεύεται. Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία οφείλει να ρίξει άπλετο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το δράμα.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος Ουκρανίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του απέναντι στη Γαλλία και ανέφερε ότι η χώρα του καθημερινά αντιμετωπίζει πολιτικά εγκλήματα από την πλευρά της Ρωσίας. Αναφερόμενος στον θάνατο του Ναβάλνι, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι ένας δολοφόνος και αιματοβαμμένος δικτάτορας.

