Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά το μακελειό στη Μόσχα το βράδυ της Παρασκευής 22/3 με τουλάχιστον 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες καθώς το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη.

Μάλιστα όπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας έχουν ήδη εντοπίσει τα πρόσωπα των πέντε τρομοκρατών και τα έδωσαν στη δημοσιότητα, ενώ υπάρχουν και τα ονόματα των τριων και είναι Gurazhev Amirkhan, Ozdoev Adam, Tsuroev Zelimkhan.

Russian media claims that the security services are looking for a number of Islamist Ingushetians, including:



– Gurazhev Amirkhan (1989)

– Ozdoev Adam (1987)

– Tsuroev Zelimkhan (2000) pic.twitter.com/1OgyCpffNQ March 22, 2024

Συγκεκριμένα πέντε ένοπλοι ντυμένοι με στολές παραλλαγής άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον ανθρώπων σε συναυλιακό χώρο στο Crocus City κοντά στη Μόσχα.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης εκρηκτικά, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά στο κτήριο. Φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από το κτήριο και σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από τον χώρο μετά την πρώτη έκρηξη.

Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

GRAPHIC FOOTAGE



A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured.



🔗: https://t.co/L9s08GwpaE



📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw March 22, 2024

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν και δεύτερη έκρηξη στον χώρο και υπήρξαν αναφορές ότι ορισμένοι από τους ενόπλους είχαν οχυρωθεί κάπου μέσα στο κτήριο. Τμήμα της στέγης λέγεται ότι κατέρρευσε.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5 — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος “Πικνίκ”. Έως και 6.200 εισιτήρια είχαν πουληθεί για την αποψινή συναυλία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι ακριβώς ήταν μέσα την ώρα της επίθεσης. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τα μέλη του συγκροτήματος δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Οι αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν 100 άτομα που κρύβονταν στο υπόγειο και υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι από τους επιτιθέμενους έχουν εγκλωβιστεί μέσα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων κοντά στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης, αναφέρει πάντως σε ανάρτησή του το Nexta, μέσο ενημέρωσης της Λευκορωσίας.

