Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τον αποτροπιασμό της από τις εικόνες των ισραηλινών πυρών σε κομβόι στη Γάζα.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε «συγκλονισμένος» από τη «δολοφονία αθώων πολιτών».

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Είμαι βαθιά αναστατωμένη από τις εικόνες στη Γάζα. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διερευνηθεί τι συνέβη και να διασφαλιστεί ότι η διαφανής ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί σωσίβιο για όσους έχουν ανάγκη και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτήν. Στεκόμαστε στο πλευρό των αμάχων, ζητώντας την προστασία τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Deeply disturbed by images from Gaza. Every effort must be made to investigate what happened and ensure transparency



Humanitarian aid is a lifeline for those in need and access to it must be ensured.



We stand by civilians, urging their protection in line with international law