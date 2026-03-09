Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης χωριού στο νότιο τμήμα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης χωριού στο νότιο τμήμα
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή αναγκαστικής εκκένωσης των κατοίκων του χωριού αλ-Ανσαρίγια στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη «δραστηριότητα της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός προέτρεψε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους και να μετακινηθούν τουλάχιστον 1.000 μέτρα μακριά από το χωριό για την ασφάλειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ