Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης χωριού στο νότιο τμήμα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή αναγκαστικής εκκένωσης των κατοίκων του χωριού αλ-Ανσαρίγια στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη «δραστηριότητα της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός προέτρεψε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους και να μετακινηθούν τουλάχιστον 1.000 μέτρα μακριά από το χωριό για την ασφάλειά τους.