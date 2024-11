Σε μια συγκλονιστική τελετή που συγκέντρωσε την προσοχή του παγκόσμιου κοινού, ο Λίαμ Πέιν αποχαιρετήθηκε σήμερα στην Αγγλία. Η κηδεία του τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών μετά από ένα τραγικό συμβάν στο Μπουένος Άιρες, πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στο Αμερσάμ του Μπακινχαμσάιρ.

Στην κλειστή, ιδιωτική τελετή παρευρέθηκαν στενοί συγγενείς και φίλοι του αείμνηστου καλλιτέχνη, οι οποίοι αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά τον άνθρωπο που τους έκανε να χαμογελάσουν με τη μουσική του.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη των One Direction, οι οποίοι έδειχναν συντετριμμένοι από τον ξαφνικό χαμό του φίλου και συντρόφου τους. Η σύντροφος του Λίαμ Πέιν, Κέιτ Κάσσιντι, βρέθηκε επίσης στην εκκλησία, φορώντας μαύρα ρούχα ως ένδειξη πένθους.

Seeing Liam's parents walk behind his coffin was heart breaking. No parent should ever have to endure the pain of burying their child 😔 #LiamPaynepic.twitter.com/08JTxVxSSY