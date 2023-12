Ένα ηφαίστειο εξερράγη το βράδυ της Δευτέρας στη νοτιοδυτική Ισλανδία κοντά στο Ρέικιαβικ, εκτοξεύοντας λάβα και καπνό σε μεγάλη περίμετρο μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας, όπως ανακοίνωσε το Μετεωρολογικό Γραφείο της χώρας.

Υπό τον φόβο μιας ολοκληρωτικής καταστροφής στη χερσόνησο του Ρέικιανες, οι αρχές εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους σχεδόν 4.000 κατοίκους της πόλης Γκρίνταβικ.

“Προειδοποίηση: Έκρηξη σημειώθηκε βόρεια του Γκρίνταβικ από τον Χάγκαφελ,” ανέφερε το Met Office στον ιστότοπό του, σημειώνοντας ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη και οι ρωγμές στο έδαφος εκτείνονταν προς το χωριό που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Ισλανδίας Ρέικιαβικ.

Το κοντινό διεθνές αεροδρόμιο Keflavik του Ρέικιαβικ παραμένει ανοιχτό, αν και με πολλές καθυστερήσεις που αναφέρονται τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από την έκρηξη που προβλήθηκαν από το Reuters και άλλα πρακτορεία/μέσα παρουσιάζουν τη λάβα να εκτοξεύεται θεαματικά από τις σχισμές στο έδαφος.

❗🌋🇮🇸 – #BREAKING: The fissure northeast of Grindavík is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm