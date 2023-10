Χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη που συμμετείχαν το Σάββατο (28/10) στη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που τιτλοφορούνταν «Μεγάλη Παλαιστινιακή Συνάντηση» και την οποία διοργάνωσε το κυβερνών κόμμα του Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μίλησε ζωντανά στο πλαίσιο της διαδήλωσης, κάλεσε το έθνος να παραστεί στη συγκέντρωση για να δείξει «την αδελφότητα μεταξύ Τούρκων και Παλαιστινίων στον κόσμο».

Άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, με τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Μερικοί από τους παρευρισκόμενους φορούσαν επίσης κορδέλες με την επιγραφή «Είμαστε όλοι Παλαιστίνιοι», «Τερματίστε τη γενοκτονία, αφήστε τα παιδιά να ζήσουν» και «Γίνε η φωνή των παλαιστίνιων παιδιών».

Σε όλο τον χώρο υπήρχαν οθόνες LED, ενώ στον χώρο του συλλαλητηρίου εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανέβουν στη σκηνή διεθνούς φήμης καλλιτέχνες όπως ο Yusuf Islam, ο Maher Zain και ο Omer Karaoglu.

Εκτός από τον Ερντογάν, το παρών δίνουν ηγέτες κι άλλων πολιτικών κομμάτων, κρατικοί αξιωματούχοι από διάφορες χώρες και εκπρόσωποι των ΜΜΕ, των τεχνών, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των επιχειρήσεων.

«Επαναλαμβάνω ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό. (…) Το Ισραήλ είναι κατακτητής, ο Ερντογάν μιλάει καθαρά γιατί η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan addresses mass rally in Istanbul to show support for Palestinians:



– I thank everyone of you for showing solidarity with Palestinians

– Our hearts are wrenched due to what is happening in Gaza

– We’ll continue to raise our voice against… pic.twitter.com/uo3N2yWoBH