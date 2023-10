Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Τελ Αβίβ το μεσημέρι του Σαββάτου (28/10). Μπορεί ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς να μαίνεται για πάνω από 20 ημέρες αλλά αυτό δεν πτόησε τους πολίτες που – εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό – ξεχύθηκαν στις παραλίες.

Η παραλία ήταν γεμάτη από κόσμο που απολάμβανε το μπάνιο του, όσο μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά οι σειρήνες που ήχησαν άλλαξαν την ατμόσφαιρα ακαριαία. Όπως φάνηκε η βουτιά δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα! Ο κόσμος σηκώθηκε έντρομος και ξεκίνησε να τρέχει προς τον υπόνομο της παραλίας φοβισμένος για τις πυραυλικές επιθέσεις, όπως θα δείτε στα πλάνα.

Καταφύγιο δεν υπήρχε κοντά, οπότε έντρομοι όλοι έσπευσαν στον υπόνομο της παραλιακής.

Δείτε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο X (πρώην Twitter) και καταγράφουν τις στιγμές:

Two rocket attacks here in Tel Aviv within 30 minutes. People on the beach running for cover. pic.twitter.com/dWK62Ux21G