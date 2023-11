Πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Παρασκευή (03/11) η κηδεία του Matthew Perry, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο στα 54 του χρόνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ μεγάλων αμερικανικών πρακτορείων, τα… «Φιλαράκια» του ήταν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Chandler. Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας είδαν και φωτογραφίες τους από την τελετή.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα στούντιο της Warner Bros, όπου γυρίζονταν τα επεισόδια της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς. Στο ίδιο κοιμητήριο έχουν ενταφιαστεί πολλοί σταρ του Χόλιγουντ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μάικλ Τζάκσον και η Λουσίλ Μπολ.

Ο Matthew Perry, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ρόλο του Chandler Bing στις δέκα σεζόν (1994-2004) που προβλήθηκε η σειρά «Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σκορπώντας θλίψη στο Χόλιγουντ και σε εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως.

Ο ιστότοπος TMZ και η ηλεκτρονική έκδοση Page Six της εφημερίδας New York Post δημοσίευσαν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από μεγάλη απόσταση, στις οποίες διακρίνονται οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία. Όλοι οι συμπρωταγωνιστές του Matthew Perry στα «Φιλαράκια» – η Jennifer Aniston, η Courtney Cox, η Lisa Kudrow, ο Mat Leblanc και ο David Schwimmer – ήταν εκεί, υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ του TMZ. Στο δημοσίευμα της Page Six αναφέρεται πως στην κηδεία παρέστησαν ο πατέρας του ηθοποιού, ο Τζον Μπένετ Πέρι, και ο πατριός του, ο Κιθ Μόρισον.

Φως στα αίτια του θανάτου του 54χρονου ηθοποιού αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο Matthew Perry έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο, Φριχτό Πράγμα» («Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing»), στο οποίο εξιστορούσε την πολυετή μάχη του για να απεξαρτηθεί από τα συνταγογραφούμενα παυσίπονα και το αλκοόλ.

Χθες Παρασκευή, δημιουργήθηκε το ίδρυμα που φέρει το όνομά του (The Matthew Perry Foundation), το οποίο θα τιμήσει τη μνήμη του βοηθώντας ανθρώπους που δίνουν μάχη για να ξεπεράσουν τον εθισμό τους.

