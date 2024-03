Ο Λευκός Οίκος έστειλε τις δικές του ευχές για ταχεία ανάρρωση στην Κέιτ Μίντλετον που ανακοίνωσε ότι διεγνώσθη με καρκίνο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ είπε ότι δεν είχε τίποτα να μοιραστεί για οποιαδήποτε κλήση του προέδρου Τζο Μπάιντεν με την Κέιτ Μίντλετον και ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έμαθαν τα νέα ταυτόχρονα με το κοινό.

