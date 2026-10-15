Κατσιματίδης: “Υποκινούμενη η απομάκρυνση της Γκιλφόιλ – Έγινε τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές”

Στην απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση ήταν υποκινούμενη, καθώς σημειώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατσιματίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα «έκανε σπουδαία δουλειά», ενώ διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν η ίδια είχε υποπέσει σε κάποιο λάθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, συνέδεσε χρονικά την απομάκρυνσή της με την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση ότι η απόφαση δεν ήταν ανεξάρτητη από τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας αναφέρθηκε επίσης στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο παρουσίασε μηνύματα που φέρονται να δείχνουν ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από τον Ρεπουμπλικανό δωρητή Έρικ Ντίτερς, προκειμένου να καλύψει οικονομική υποχρέωσή της προς την American Express.

Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε προσωπικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζητώντας της να του εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσιματίδη, η ίδια διέψευσε τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, λέγοντάς του ότι «όλα είναι ψέματα».

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας μετέφερε μια διαφορετική εκδοχή για την οικονομική σχέση της Γκιλφόιλ με τον Έρικ Ντίτερς.

Όπως υποστήριξε, η πρώην πρέσβης τού ανέφερε ότι δεν κατατέθηκαν ποτέ χρήματα στην American Express, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Ντίτερς ήταν εκείνος που της όφειλε χρήματα από προηγούμενη συνεργασία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα του είπε, είχε βοηθήσει τον Ρεπουμπλικανό δωρητή την περίοδο που διεκδικούσε τη θέση του κυβερνήτη του Κεντάκι, χωρίς όμως να έχει λάβει το σύνολο της αμοιβής της.

Το ποσό που, κατά τους ισχυρισμούς της, της οφειλόταν ανερχόταν σε 150.000 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου είπε ότι στην American Express δεν μπήκαν ποτέ τα λεφτά. Μου είπε, ακόμα, ότι αυτόν τον άνθρωπο τον βοηθούσε από τότε που κατέβαινε για κυβερνήτης του Κεντάκι και ότι αυτός της χρωστούσε 150.000 δολάρια. Της χρωστούσαν τα λεφτά από τότε που δούλευε με αυτόν τον άνθρωπο και δεν την πλήρωνε, και αυτή έλεγε “πλήρωσέ με, πλήρωσέ με”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τις δηλώσεις του, ο Τζον Κατσιματίδης αμφισβήτησε την εικόνα που παρουσιάζεται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, μεταφέροντας όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπε η Γκιλφόιλ, ενώ επέμεινε στην εκτίμησή του ότι η χρονική στιγμή της απομάκρυνσής της συνδέεται με σκοπιμότητες.