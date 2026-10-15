Η Γκιλφόιλ προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα της Daily Mail για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την Wall Street Journal να δίνει νέες λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της εφημερίδας, ανέφερε πως η Αμερικανίδα προσπάθησε να εξαφανίσει άρθρο της Daily Mail που έκανε λόγο για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο.

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Πριν από το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα -στο οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ γνώριζε για την απόλυσή της-, η Αμερικανίδα πρέσβης επιχείρησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το δημοσίευμα της Daily Mail, σε μία προσπάθεια να σταματήσει τις αποκαλύψεις που την «έκαιγαν» και εν τέλει την έδιωξαν από την θέση της.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενόψει της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσαν να ζητήσουν από τη Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό δημοσίευμα που περιέγραφε τον απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Το άρθρο υπονοούσε ότι δεν πλήρωσε 1.586 ευρώ (περίπου 1.768 δολάρια) για δύο κιβώτια σαμπάνιας και δείπνο.

Με τη σειρά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησε να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει τον λογαριασμό από την τσέπη της.

Πηγές της Daily Mail αναφέρουν πως ο λογαριασμός εστάλη τελικά απευθείας στην πρεσβεία των ΗΠΑ και για αυτό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν μπόρεσε να δείξει την απόδειξη.

Η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, που έκανε την ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ώστε εκείνη να ανακοινώσει την απόλυση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανέφερε πως πηγές επιβεβαίωσαν ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνά του για την πρώην πρέσβη και τη λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ επί των ημερών της.

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Μεταξύ των καταγγελιών που ερευνά είναι καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη για τις οποίες δεν υπήρχε έγκριση, αθέμιτη αποδοχή δώρων αλλά και στενή σχέση με ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Η Daily Mail, υπενθυμίζει η Σιράζ, είχε αποκαλύψει επίσης, σε αποκλειστικό δημοσίευμά της, ότι ζητήθηκε από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου της, μιας Mercedes-Benz G-Wagon.