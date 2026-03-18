Κατάρ: Διέταξε την αποχώρηση δύο Ιρανών διπλωματών μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ διέταξε τους στρατιωτικούς και ακολούθους ασφαλείας του Ιράν, μαζί με το προσωπικό τους, να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών, μετά από επίθεση στις τεράστιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του κράτους του Κόλπου.

«Τόσο ο στρατιωτικός ακόλουθος όσο και ο ακόλουθος ασφαλείας στην πρεσβεία, εκτός από εκείνους που εργάζονται στα δύο γραφεία των ακολούθων, είναι ανεπιθύμητα πρόσωπα και [το Κατάρ] τους ζητά να εγκαταλείψουν τα εδάφη του κράτους εντός μέγιστης περιόδου 24 ωρών», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.