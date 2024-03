Σοκάρει το βίντεο που ήρθε στο φως με την αιματηρή επίθεση σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα το απόγευμα της Παρασκευής 22/3.

Το περιστατικό, η ακριβής φύση του οποίου μένει να διευκρινιστεί, έλαβε χώρα στο Crocus City Hall, μια αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.



Kremlin media reports an explosion. pic.twitter.com/7zXs2xAS0t