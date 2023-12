Ένα απίστευτο αλλά όχι σπάνιο περιστατικό συνέβη στον Καναδά όταν ένα καγκουρό γρονθοκόπησε αστυνομικό.

Το θηλυκό καγκουρό ξέφυγε από τους φροντιστές του την Πέμπτη, όταν έκαναν στάση στον ζωολογικό κήπο της Όσαβα. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το μαρσιποφόρο, το οποίο μεγάλωσε σε συνθήκες αιχμαλωσίας, να περιφέρεται στους δρόμους της Όσαβα, μιας πόλης που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Τορόντο.

There’s a kangaroo on the loose in Canada 🇨🇦 in case you thought you had us figured out 😂



We have Moose, Bears and Beavers in Canada 🇨🇦, not Kangaroos. pic.twitter.com/rEkuwW6oJ8 https://t.co/Z4LQqZNQX1