Καγκελάριος Αυστρίας: “Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο έντονο τρόπο”

Ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ, μέσω ανακοίνωσή του στο X, υπογραμμίζει πως “η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο έντονο τρόπο”.

“Η Αυστρία είναι σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια του Ισραήλ και καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες”, καταλήγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Συνεργείο του Alpha δέχτηκε άγρια επίθεση στη Νέα Σμύρνη – Κάμεραμαν στο νοσοκομείο

Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με 30άρια -Πότε επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Εύβοια -Έγινε αισθητός και στην Αττική