Ιστορικές στιγμές στο Φανάρι: Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Πάπας Λέων έστειλαν μήνυμα ενότητας στους πιστούς (Εικόνες)

Ιστορικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (30.11) στο Φανάρι, όπου ο Πάπας Λέων πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη και συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η κοινή παρουσία τους στην πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία και η ευλογία των πιστών από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου σηματοδότησαν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθρησκευτικού διαλόγου και απηύθυνε έκκληση να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, κάνοντας αναφορές στην κρίση στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων τόνισε την ανάγκη δέσμευσης για την αποκατάσταση της ενότητας των Εκκλησιών, ενώ αναφέρθηκε και σε σύγχρονα παγκόσμια ζητήματα όπως το κλίμα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τρεις κεντρικοί άξονες στο μήνυμα των δύο προκαθημένων

Κατά τις ομιλίες τους, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες στάθηκαν σε τρία κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα:

Κοινή ημερομηνία του Πάσχα – σύμβολο ενότητας

Αναδείχθηκε η ανάγκη για κοινό εορτασμό του Πάσχα ως χειροπιαστό βήμα προς την εκκλησιαστική ενότητα. Υπογραμμίστηκε ότι απαιτείται συλλογική «ορθόδοξη διαβούλευση» και όχι αποφάσεις άνωθεν, καθώς η αποδοχή της βάσης είναι καθοριστική. Υπενθυμίστηκαν, μάλιστα, οι ιστορικές αποτυχίες βεβιασμένων ενώσεων που δεν είχαν λαϊκό έρεισμα. ANSA

Κλιματική κρίση και τεχνητή νοημοσύνη

Οι δύο ηγέτες έκαναν μια διπλή επισήμανση: αφενός στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, η οποία επιδεινώθηκε στη μεταπανδημική εποχή, και αφετέρου στον ταχύτατο και συχνά ανεξέλεγκτο ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκκληση του Πάπα Λέοντα για παγκόσμια εγρήγορση χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα επίκαιρη», καθώς αφορά όλη την ανθρωπότητα.

Πόλεμοι και ο ξεριζωμός χριστιανικών κοινοτήτων

Ο Πατριάρχης και ο Πάπας αναφέρθηκαν εκτενώς στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε Ουκρανία, Γάζα, Συρία και Μέση Ανατολή. Τόνισαν ότι οι χριστιανικές κοινότητες αποτελούν αυτόχθονες πληθυσμούς της περιοχής και «δεν μπορούν να εκτοπιστούν από τη γη τους». Η προστασία τους χαρακτηρίστηκε υπόθεση διεθνούς ευθύνης.

ANSA

Θρονική εορτή υπό ιστορική σκιά

Η επίσκεψη του Πάπα έλαβε χώρα ανήμερα της θρονικής εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μνήμης του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Η θεία λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ’.

Μια ημέρα βαθιά συμβολική, που φαίνεται να χαράζει νέα πορεία στον διάλογο και τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Πάπας επισκέφθηκε το πατριαρχείο της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτή η επίσκεψη μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό για τη θαρραλέα χριστιανική μαρτυρία του αρμενικού λαού σε όλη την ιστορία, συχνά εν μέσω τραγικών περιστάσεων» ανέφερε στη σύντομη ομιλία του ο Πάπας.

Τόνισε ακόμη ότι «σε αυτή την 1.700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η επίσκεψή μου προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας. Πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κοινή αποστολική πίστη προκειμένου να ανακτήσουμε την ενότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες μεταξύ της Εκκλησίας της Ρώμης και των αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών».

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης των Αρμενίων, Σαχάγκ Μασαλιάν, είπε στη δική του ομιλία ότι «ο αρμενικός λαός δεν ξεχνά τους Πάπες που ύψωσαν τη φωνή τους στις δύσκολες στιγμές μας, που στάθηκαν στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο και που υπερασπίστηκαν την αλήθεια όταν ο κόσμος δίσταζε».

Συμπλήρωσε δε ότι σήμερα, οι χριστιανοί σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετανάστευση και μείωση του πληθυσμού τους. «Σε τέτοιες εποχές, η ενότητα γίνεται απαραίτητη. Εδώ στην Τουρκία, οι χριστιανικές κοινότητές μας ζουν ως ένα μικρό ποίμνιο, το οποίο όμως είναι πιο δεμένο με αμοιβαίο σεβασμό. Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι η χριστιανική διαίρεση πληγώνει το Σώμα του Χριστού, αλλά εμπιστευόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα θεραπεύει αυτές τις πληγές και φέρνει τις Εκκλησίες πιο κοντά, βήμα βήμα» είπε ο Πατριάρχης των Αρμενίων.