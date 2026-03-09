Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ισραήλ: Στους 16 οι τραυματίες από τη νέα πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

X/Magen David Adom
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στην πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ.

Στο Ράμλε, η υπηρεσία ασθενοφόρων αναφέρει ότι παρείχε φροντίδα σε 14 άτομα σε καλή κατάσταση μετά από σύγκρουση που προκάλεσε επίσης ζημιές σε έναν παιδικό σταθμό.

Στην περιοχή Mateh Yehuda, δύο άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την MDA, σε μια σύγκρουση που σύμφωνα με την αστυνομία προκάλεσε ζημιές σε υποδομές.

