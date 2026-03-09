Ισραήλ: Στους 16 οι τραυματίες από τη νέα πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ

Συνολικά 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στην πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ.

Στο Ράμλε, η υπηρεσία ασθενοφόρων αναφέρει ότι παρείχε φροντίδα σε 14 άτομα σε καλή κατάσταση μετά από σύγκρουση που προκάλεσε επίσης ζημιές σε έναν παιδικό σταθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή Mateh Yehuda, δύο άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την MDA, σε μια σύγκρουση που σύμφωνα με την αστυνομία προκάλεσε ζημιές σε υποδομές.