Ισραήλ: Σφυροκοπά την Τεχεράνη ο στρατός – Απαντάει με πυραυλικές επιθέσεις το Ιράν (Βίντεο)

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα «εκτεταμένων» αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ανακοινώνει ο IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές στοχεύουν θέσεις του ιρανικού καθεστώτος. Αυτό σηματοδοτεί το δεύτερο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράν σήμερα.

Reports of additional US/Israeli airstrikes in Tehran, Iran, moments ago, with locals reporting a bright flash. pic.twitter.com/VshPDtZMtn— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 9, 2026

Από εκεί και πέρα, ο στρατός του Ισραήλ ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ.

«Τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Το κοινό καλείται να ενεργήσει υπεύθυνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες, καθώς αυτές σώζουν ζωές. Μόλις λάβει την ειδοποίηση, το κοινό καλείται να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η έξοδος από τον προστατευμένο χώρο επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή οδηγία. Το κοινό καλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου» ανέφερε ο στρατός.