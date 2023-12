Η ηφαιστειακή έκρηξη, που άρχισε χθες, Δευτέρα (18/12), το βράδυ στην Ισλανδία, σ’ ένα τομέα που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη από τις αρχές Νοεμβρίου, ενδέχεται να σταθεροποιείται, ανακοίνωσε σήμερα το ισλανδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (IMO).

«Η ισχύς της έκρηξης, που άρχισε πριν από περίπου τέσσερις ώρες, μοιάζει μάλλον να μειώνεται», ανέφερε το IMO στον ιστότοπό του.

