ΗΠΑ: «Η αστυνομία μετανάστευσης έχει τη συμπεριφορά Γκεστάπο» – Σφοδρές επικρίσεις εναντίον των Αρχών

Η αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης (ICE) πλέον παρομοιάζεται με την Γκεστάπο. Κι αυτό όχι από κανέναν ακτιβιστή της άκρας αριστεράς, αλλά από τον Τζο Ρόγκαν, podcaster με εκπληκτικά μεγάλη απήχηση, που τάχθηκε υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Οι επικρίσεις αυτού του είδους εντείνουν τον διάλογο για τις μεθόδους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας (Immigration and Customs Enforcement, «υπηρεσία επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση και τα τελωνεία» σε ελεύθερη απόδοση), η οποία ανέλαβε να εφαρμόσει την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα, που είχε προαναγγείλει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη δολοφονία στη Μινεσότα

Δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών καταδικάζει τον τρόπο που έδρασε ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε και σκότωσε την Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών, την 7η Ιανουαρίου στη Μινεάπολη (βόρεια).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Κουίνιπιακ, το 57% των ψηφοφόρων καταδικάζει τις μεθόδους της ICE. Ωστόσο η σύνθεση έχει σημασία: το κάνει το 94% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι των δημοκρατικών και το 64% όσων δηλώνουν ανεξάρτητα. Απεναντίας, το 84% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι των ρεπουμπλικάνων τις υποστηρίζει.

Άλλη δημοσκόπηση, των YouGov/The Economist, υπέδειξε ότι το ποσοστό όσων τάσσονται υπέρ της κατάργησης της ICE (46%) ξεπέρασε, για πρώτη φορά, αυτό των Αμερικανών που εναντιώνονται στην ιδέα (43%).

«Δεν θες άνθρωποι με στρατιωτικό εξοπλισμό να γυρίζουν στους δρόμους και ν’ αρπάζουν ανθρώπους–πολλοί από τους οποίους αποκαλύφθηκε ότι είναι αμερικανοί πολίτες που απλά δεν είχαν χαρτιά πάνω τους. Θα γίνουμε η Γκεστάπο, ‘πού είναι τα χαρτιά σας;’ Εκεί έχουμε φτάσει;» διερωτήθηκε ο Τζο Ρόγκαν.

«Swing voter»

«Ο πιο χρήσιμος τρόπος να περιγράψουμε τον Τζο Ρόγκαν είναι πως είναι ο πιο διάσημος αναποφάσιστος ψηφοφόρος (σ.σ. «swing voter») στην Αμερική. Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τι τον απασχολεί», παρατήρησε την περασμένη εβδομάδα σχολιαστής που γενικά θεωρείται πως πρόσκειται στους δημοκρατικούς, ο Μπεν Μπέρτζις, μέσω X.

Δεν είναι ο πειθήνιος συντηρητικός πόντκαστερ όπως πιθανόν νόμιζε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν προπαγάνδισε τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης «απλά προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και το δημοκρατικό κόμμα διαβάλλει αυτούς τους ανθρώπους. Τους λέει ναζί και μέλη της Γκεστάπο και αυτό προκάλεσε όλα τα βίαια επεισόδια που βλέπετε στους δρόμους».

Πέρα από τις απόψεις για την αντιμεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, οι μέθοδοι που εφαρμόζουν οι πράκτορες της ICE, που κατά κανόνα φορούν μάσκες και ενίοτε φέρουν βαρύ οπλισμό, έρχονται σε αντίθεση με αρχές θεμελιωμένες στον πολιτικό και νομικό πολιτισμό των ΗΠΑ, τονίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στίβεν Σουίν, καθηγητής Δικαίου στο πανεπιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικαλείται ως παράδειγμα τους ελέγχους ταυτοτήτων των αστυνομικών, που αγανάκτησαν τον Τζο Ρόγκαν, θυμίζοντας πως δεν επιτρέπονται, αν δεν υπάρχει «εύλογη υποψία» για παράνομη δραστηριότητα.

«Απόλυτη ασυλία»

Όταν πράκτορες της ICE ζητούν για παράδειγμα από ειρηνικούς διαδηλωτές να τους δείξουν τα χαρτιά τους, ή όταν στοχοποιούν κόσμο με βάση εθνοτικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά, «πολύς κόσμος το εκλαμβάνει αυτό» ως πρακτική «δικτατορικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων», εξηγεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πανεπιστημιακός χαρακτηρίζει εξάλλου «άνευ προηγουμένου» το εύρος της ανάπτυξης των αστυνομικών της ICE–είναι πλέον 22.000 σε όλη τη χώρα, από 10.000 πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας–καθώς και την προστασία της οποίας χαίρουν από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας.

«Πράκτορες της ICE: έχετε ασυλία στην εκτέλεση της αποστολής σας», δήλωνε πρόσφατα ο Στίβεν Μίλερ, από τους συμβούλους του Λευκού Οίκου με τη μεγαλύτερη επιρροή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμφωνεί: ότι ο αστυνομικός της ICE που πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ χαίρει «απόλυτης ασυλίας», έκρινε.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, η αμερικανική κυβέρνηση παρήγγειλε δικές της δημοσκοπήσεις και διαπίστωσε πως μειώνεται η υποστήριξη στην αστυνομία μετανάστευσης ακόμη και στις τάξεις των ψηφοφόρων της δεξιάς.

Αν πιστέψει κανείς ανώτερο σύμβουλο που μίλησε ανώνυμα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο, ο αμερικανός πρόεδρος «θέλει μαζικές απελάσεις. Αυτό που δεν θέλει είναι αυτό που βλέπει ο κόσμος. Δεν του αρέσει αυτή η εικόνα. (Οι μέθοδοι της ICE) δεν δίνουν καλή εικόνα, κι έχει εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια γι’ αυτό».