Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στη Γκόα (βίντεο)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές σε αυτή την άλλοτε πορτογαλική αποικία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που αποτελούσε μέρος ξενοδοχείου στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

At least 23 people killed in #nightclub fire in #India’s #Goa https://t.co/hUQnMXnRAJ

Several tourists were among the dead in the fire, which broke out at about midnight at a club in #Arpora in the North Goa district, according to officials cited by the Press Trust of India.… pic.twitter.com/c0FgNp9HFC— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 6, 2025

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε μέσω X «βαθιά θλίψη».

The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those… December 7, 2025

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός Πραμόντ Σάβαντ έκανε λόγο νωρίτερα, επίσης μέσω X, για «πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα», διευκρινίζοντας αργότερα πως «25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.



I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.



I visited the incident site and have…— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025

I am closely reviewing the situation arising from the tragic fire incident at Arpora, in which 25 people have lost their lives and 6 have been injured. All six injured persons are in a stable condition and are receiving the best medical care. I have ordered a magisterial inquiry… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 7, 2025

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε πως μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες πέθαναν «από ασφυξία». Δεν διευκρίνισε αν υπήρχαν ξένοι ανάμεσα στους τουρίστες.

Οπτικό υλικό του PTI εικονίζει μέλη σωστικών συνεργείων να βγάζουν έξω με φορεία τραυματίες ή νεκρούς, κατεβαίνοντας μέσα στη νύχτα στενή πέτρινη σκάλα στο κατάστημα «Birch», μπροστά το οποίο είχαν συγκεντρωθεί αστυνομικοί, σωστικά συνεργεία, τραυματιοφορείς και περίεργοι.

Σε άλλα, ευρύτερα πλάνα, εικονίζονται καπνοί να υψώνονται από τον τόπο της καταστροφής.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Για τον πολιτειακό πρωθυπουργό, αυτό το «τραγικό δυστύχημα δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ», καθώς «το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια» και «αυτή η αμέλεια προκάλεσε την πυρκαγιά».

Έκρηξη αερίου ή θέαμα με πυροτεχνήματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, και άλλα ΜΜΕ, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Όμως ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος στην Γκόα, ο Νιτίν Β. Ράικερ, είπε αντίθετα στο CNN News18 ότι «ο περισσότερος κόσμος πέθανε από ασφυξία στο υπόγειο και στην κουζίνα» διότι «θέαμα με πυροτεχνήματα έβαλε φωτιά σε ξύλινα τμήματα του νυχτερινού κέντρου γεμίζοντάς το με καπνό».

Η Γκόα–άλλοτε πορτογαλική αποικία (1510-1961), που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν, τμήμα του Ινδικού Ωκεανού που χωρίζει την ινδική υποήπειρο από την αραβική χερσόνησο–αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο.

Παραθερίζουν εκεί πολίτες της Ινδίας, κρατών της Ασίας, της Δύσης, αλλά και της Ρωσίας, που προσελκύουν οι παραλίες της, οι χώροι διασκέδασης και η πλούσια αποικιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η κορύφωση των επισκέψεων καταγράφεται κατά κανόνα τους χειμερινούς μήνες.

Η Γκόα υποδέχθηκε πάνω από δέκα εκατομμύρια τουρίστες το 2024, ανάμεσά τους σχεδόν 470.000 αλλοδαπούς, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Οι πυρκαγιές στην Ινδία είναι συχνές, καθώς οι υποδομές είναι ενίοτε σε αξιοθρήνητη κατάσταση και οι κανόνες ασφαλείας δεν εφαρμόζονται παρά κατά περίπτωση.

Τον Μάιο, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ακίνητο που ξέσπασε στη Χαϊντεραμπάντ (νότια), κατά τα άλλα μεγάλο κέντρο του κλάδου της τεχνολογίας στην Ινδία.

Έναν μήνα αργότερα, άλλοι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στη Κολκάτα (ή Καλκούτα), οι περισσότεροι πηδώντας από τα παράθυρα ξενοδοχείου στις φλόγες.