Ινδία: 25χρονος αποκεφάλισε 5χρονο αγόρι μπροστά στην μητέρα του – Τον έπιασαν οι κάτοικοι της περιοχής και τον ξυλοκόπησαν

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός 5χρονου αγοριού στην Ινδία μπροστά στα μάτια της μητέρας από 25χρονο ληστή.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το παιδί βρισκόταν έξω από το χωριό Άλι στην επαρχία Μαντνιά Πραντές και έπαιζε όταν ο 25χρονος δράστης έφτασε στο σημείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος πήρε ένα φτυάρι και επιτέθηκε στο παιδάκι με αποτέλεσμα να το αποκεφαλίσει.

Η μητέρα του παιδιού προσπάθησε απεγνωσμένα να το σώσει και τραυματίστηκε όταν επιτέθηκε και σε αυτήν ο 25χρονος. Αφού άκουσαν τις κραυγές της, οι γείτονες έσπευσαν στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ άλλοι έπιασαν τον δράστη και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής του Νταρ, Μαγιάνκ Αουάστι, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από τον ξυλοδαρμό του όχλου, πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Πρόσθεσε: «Η πραγματική αιτία θανάτου θα γίνει γνωστή μόνο μετά τη νεκροψία». Η αστυνομία γνωρίζει ότι ο δράστης έλειπε από το σπίτι του για σχεδόν τέσσερις ημέρες πριν από την άγρια ​​επίθεση.