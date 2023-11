Δύο ένοπλοι στην Ιερουσαλήμ ξεκίνησαν να πυροβολούν ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου και περαστικών κοντά σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μία 24χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο ηλικιωμένοι, μια γυναίκα κι ένας άνδρας, κατέληξαν λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Άλλοι έξι νοσηλεύονται εκ των οποίων οι δυο σε σοβαρή κατάσταση.

Σκληρές εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο ένας εκ των δραστών να σταματά μπροστά στη στάση και να πυροβολεί εναντίον των πεζών και να προσπαθεί να διαφύγει όταν περαστικός τον προσεγγίζει και τον πυροβολεί.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7