Στην Ιερουσαλήμ δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου και περαστικών κοντά σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μία νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά.

A young woman was killed and six other people were wounded in a shooting attack at the entrance to #Jerusalem on Thursday morning.https://t.co/MYkPNA6NVB — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 30, 2023

Η αστυνομία του Ισραήλ επεσήμανε από την πλευρά της ότι οι δύο δράστες της επίθεσης “εξουδετερώθηκαν επί τόπου”.

#Breaking

The moments of the terror attack in #Jerusalem #Israel .

A teenage girl was murdered.

6 others were severely injured. pic.twitter.com/l0Yhe9uuw4 — Era Gigman (@idan_bg) November 30, 2023

Sky News: Μία νεκρή από την επίθεση

Σύμφωνα με το Sky News, που μεταδίδει πληροφορίες από την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom, στην επίθεση στο Ισραήλ σκοτώθηκε μία νεαρή γυναίκα.

BREAKING: A 24-year-old woman has died and seven people injured, following a shooting at a bus stop in Jerusalem. Israeli police say the two suspected attackers "were neutralised on the spot."



Israel-Hamas war latest: https://t.co/NRP0t3TuWM



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/tvFpacodXy November 30, 2023

Η υπηρεσία επικαιροποίησε τον αριθμό των τραυματιών από επτά σε οκτώ, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο Χένρι Κίσινγκερ – Πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και εμβληματικός διπλωμάτης

«Λερναία Ύδρα» οι απάτες 42χρονης με τις πωλήσεις «μαϊμού» παπουτσιών – Διατηρούσε 9 e-shop