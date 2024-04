Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ παραχώρησε μία συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό. Η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο μεταξύ άλλων απάντησε στο αν ήταν εκείνη η γυναίκα στην οποία αναφέρεται ο πρίγκιπας Χάρι, ως την πρώτη του ερωτική παρτενέρ.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ τόνισε στη συνέντευξή της ότι: ”Ήταν παράλογο. Ήταν γελοίο. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου”.

”Της άρεσαν τα άλογα, αρκετά και μου συμπεριφερόταν όχι διαφορετικά από έναν νεαρό επιβήτορα. Γρήγορη βόλτα, μετά την οποία μου χαστούκιζε τα οπίσθια και με έστελνε να βοσκήσω. Ανάμεσα στα πολλά πράγματα που ήταν λάθος: Συνέβη σε ένα χωράφι πίσω από μια πολυσύχναστη παμπ”.

