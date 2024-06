Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε νωρίτερα σήμερα ο πολιτικός Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του ισλάμ, κατά την διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης σε πλατεία του Μανχάιμ, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη της Γερμανίας.

Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία, η οποία τον πυροβόλησε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του «Κινήματος Πολιτών PAX Europa», ο δράστης πλησίασε τον 58χρονο πολιτικό από πίσω και του κατάφερε χτυπήματα με μαχαίρι. Μαχαίρωσε μάλιστα στον λαιμό και έναν από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν. Άλλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη και τον εξουδετέρωσαν.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να επιτίθεται σε πολλά άτομα, προτού να εξουδετερωθεί από τα πυρά των αστυνομικών.

Islamist attacks and stabs multiple people in Germany. Noticed when the attack stops, it's when a bullet is fired into the attacker.



Stay armed, stay trained, stay fit, stay healthy, and remember that evil is real. pic.twitter.com/siLeXiA8fH