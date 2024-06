Άλλους τέσσερις ζωντανούς ομήρους διέσωσε από τη Γάζα ο Ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση των Ισραηλινών:

“Σήμερα το πρωί (Σάββατο), σε μια κοινή επιχείρηση των IDF, της ISA και της Ισραηλινής Αστυνομίας (Yamam) στο Νουσέιρατ, απεγκλωβίστηκαν τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι. Οι Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40), απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου. Οι όμηροι διασώθηκαν από τις δυνάμεις των IDF, της ISA και της Yamam από δύο διαφορετικές τοποθεσίες στην καρδιά του Νουσέιρατ. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και έχουν μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο “Sheba” για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρουν τους ομήρους στο σπίτι τους“.

This morning, in a joint special operation held by the @IDF, ISA and the Israeli Police 4 Israeli hostages were rescued from Gaza:



Noa Argamani (25)

Almog Meir Jan (21)

Andrey Kozlov (27)

Shlomi Ziv (40)



They are in good medical condition and have been transferred to the… pic.twitter.com/VOhy7z05TJ