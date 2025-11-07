Γαλλία: Οδηγός που έριξε το αυτοκίνητο σε πλήθος δηλώνει μετανιωμένος

Ο 35χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε σκόπιμα την περασμένη Τέταρτη, το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος, στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, φωνάζοντας Αλάχου Άκμπαρ’ (‘Ο Θεός είναι΄Υψιστος’), δήλωσε ότι «μετανιώνει για τις πράξεις του» ανέφερε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ, που έχει επιληφθεί της υπόθεσης, μιλώντας σήμερα σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης του 35χρονου, διενεργήθηκε ψυχιατρική αξιολόγηση, ανέφερε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι «θα διαταχθούν περαιτέρω ψυχιατρικές αξιολογήσεις». Ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό, πριν ασπαστεί το Ισλάμ. Συνεχίζοντας ο εισαγγελέας επισήμανε ότι η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία «έκρινε ότι το εν λόγω άτομο, το οποίο περιγράφηκε από τους στενούς του φίλους ως χρήστης πολλών ναρκωτικών ουσιών και υπό την επήρεια κάνναβης κατά τη στιγμή των γεγονότων, έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης του, που χαρακτηρίζονταν από διαταραχές προσωπικότητας, και δεν ενέταξε τις πράξεις του σε ένα πλαίσιο τζιχαντισμού».

Δύο από τους τραυματίες της επίθεσης παραμένουν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ανέφερε τέλος ο εισαγγελέας.