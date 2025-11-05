Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Πανικός στη Γαλλία: Όχημα έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν, τουλάχιστον 10 τραυματίες – Ο οδηγός φώναζε “Αλαχού Ακμπάρ”

Πληροφορίες ότι δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση

Πανικός στη Γαλλία: Όχημα έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν, τουλάχιστον 10 τραυματίες – Ο οδηγός φώναζε “Αλαχού Ακμπάρ”
EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:11

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, όταν ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων πεζών και ενός ποδηλάτη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο χωριών, Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron στο γαλλικό νησί, γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), με τον δράστη να εμβολίζει με το όχημά του δέκα άτομα. Οι πέντε τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, ενώ οι δύο νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του, ο άνδρας συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία. Κατά τη σύλληψή του, επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ βρέθηκαν φιάλες αερίου στο όχημα.

«Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», δήλωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ στην εφημερίδα Le Figaro, τονίζοντας ότι η ενέργεια του υπόπτου ήταν «εκούσια».

Ο δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, είναι γνωστός στην περιοχή για την τακτική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Ολερόν. Ο ίδιος δεν καταγράφεται στην εθνική βάση δεδομένων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τη δυνατότητα να πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες ανέφερε ότι θα μεταβεί στο Ολερόν και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ