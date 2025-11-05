Πανικός στη Γαλλία: Όχημα έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν, τουλάχιστον 10 τραυματίες – Ο οδηγός φώναζε “Αλαχού Ακμπάρ”
Πληροφορίες ότι δύο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, όταν ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων πεζών και ενός ποδηλάτη.
🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un homme a FONCÉ à PLUSIEURS REPRISES sur des passants en criant « Allah Akbar » sur l’île d’Oléron.
Un premier bilan fait état de 10 BLESSÉS, dont 2 en URGENCE ABSOLUE. Les secours sont sur place.
L’individu a ensuite tenté de METTRE LE FEU à son… pic.twitter.com/XXG86qYQNTΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Bastion (@BastionMediaFR) November 5, 2025
Alors qu'un automobiliste a foncé sur des passants ce matin, sur l'île d'Oléron, le maire de Saint-Pierre d'Oléron est sous le choc et livre son témoignage dans #MorandiniLive pic.twitter.com/sazUtfKFkX— CNEWS (@CNEWS) November 5, 2025
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο χωριών, Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron στο γαλλικό νησί, γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), με τον δράστη να εμβολίζει με το όχημά του δέκα άτομα. Οι πέντε τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, ενώ οι δύο νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.
À la…— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 5, 2025
Λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του, ο άνδρας συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία. Κατά τη σύλληψή του, επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ βρέθηκαν φιάλες αερίου στο όχημα.
«Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», δήλωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ στην εφημερίδα Le Figaro, τονίζοντας ότι η ενέργεια του υπόπτου ήταν «εκούσια».
Ο δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, είναι γνωστός στην περιοχή για την τακτική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Ολερόν. Ο ίδιος δεν καταγράφεται στην εθνική βάση δεδομένων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τη δυνατότητα να πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές.
Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες ανέφερε ότι θα μεταβεί στο Ολερόν και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις