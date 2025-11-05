Πανικός στη Γαλλία: Όχημα έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν, τουλάχιστον 10 τραυματίες – Ο οδηγός φώναζε “Αλαχού Ακμπάρ”

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, όταν ένας οδηγός έπεσε σκόπιμα πάνω σε πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων πεζών και ενός ποδηλάτη.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un homme a FONCÉ à PLUSIEURS REPRISES sur des passants en criant « Allah Akbar » sur l’île d’Oléron.



Un premier bilan fait état de 10 BLESSÉS, dont 2 en URGENCE ABSOLUE. Les secours sont sur place.



L’individu a ensuite tenté de METTRE LE FEU à son… pic.twitter.com/XXG86qYQNT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 5, 2025

Alors qu'un automobiliste a foncé sur des passants ce matin, sur l'île d'Oléron, le maire de Saint-Pierre d'Oléron est sous le choc et livre son témoignage dans #MorandiniLive pic.twitter.com/sazUtfKFkX— CNEWS (@CNEWS) November 5, 2025

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο χωριών, Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron στο γαλλικό νησί, γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), με τον δράστη να εμβολίζει με το όχημά του δέκα άτομα. Οι πέντε τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, ενώ οι δύο νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

À la… November 5, 2025

Λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του, ο άνδρας συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία. Κατά τη σύλληψή του, επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ βρέθηκαν φιάλες αερίου στο όχημα.

«Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», δήλωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ στην εφημερίδα Le Figaro, τονίζοντας ότι η ενέργεια του υπόπτου ήταν «εκούσια».

Ο δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, είναι γνωστός στην περιοχή για την τακτική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Ολερόν. Ο ίδιος δεν καταγράφεται στην εθνική βάση δεδομένων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τη δυνατότητα να πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες ανέφερε ότι θα μεταβεί στο Ολερόν και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.