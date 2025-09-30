Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: Η Φρεγάτα «Σπέτσαι» πρωταγωνίστησε στη διάσωση 19 ναυτικών ανοιχτά της Υεμένης (βίντεο)

Το πλήρωμα του ολλανδικού πλοίου MV Minervagracht διασώθηκε με ασφάλεια

Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: Η Φρεγάτα «Σπέτσαι» πρωταγωνίστησε στη διάσωση 19 ναυτικών ανοιχτά της Υεμένης (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Η Φρεγάτα «Σπέτσαι» του Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχε καθοριστικά στην επιχείρηση διάσωσης των 19 ναυτικών του ολλανδικού πλοίου MV Minervagracht, το οποίο δέχτηκε επίθεση από πύραυλο των Χούθι ανοιχτά της Υεμένης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο φρεγάτες της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», η ελληνική «Σπέτσαι» και μία γαλλική, για να βοηθήσουν το πλήρωμα σε κίνδυνο. Η ελληνική φρεγάτα ανέλαβε κρίσιμο ρόλο στη διάσωση, η οποία πραγματοποιήθηκε ως αποστολή SOLAS (Safety of Life at Sea) και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Όλα τα 19 μέλη του πληρώματος – Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα – διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν ασφαλή στο Τζιμπουτί, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των διεθνών δυνάμεων για την προστασία της ζωής στη θάλασσα.

