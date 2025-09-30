Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: Η Φρεγάτα «Σπέτσαι» πρωταγωνίστησε στη διάσωση 19 ναυτικών ανοιχτά της Υεμένης (βίντεο)

Η Φρεγάτα «Σπέτσαι» του Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχε καθοριστικά στην επιχείρηση διάσωσης των 19 ναυτικών του ολλανδικού πλοίου MV Minervagracht, το οποίο δέχτηκε επίθεση από πύραυλο των Χούθι ανοιχτά της Υεμένης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο φρεγάτες της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», η ελληνική «Σπέτσαι» και μία γαλλική, για να βοηθήσουν το πλήρωμα σε κίνδυνο. Η ελληνική φρεγάτα ανέλαβε κρίσιμο ρόλο στη διάσωση, η οποία πραγματοποιήθηκε ως αποστολή SOLAS (Safety of Life at Sea) και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Όλα τα 19 μέλη του πληρώματος – Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα – διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν ασφαλή στο Τζιμπουτί, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των διεθνών δυνάμεων για την προστασία της ζωής στη θάλασσα.