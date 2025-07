Εντολή του Ισραήλ για εκκένωση της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας – Εντείνεται ο λιμός

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι και όπου ο στρατός δεν έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα στον πόλεμό του με τη Χαμάς, ενώ γιατροί δήλωσαν πως τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν για βοήθεια καθώς ο λιμός εντείνεται.

Η στρατιωτική απαίτηση για εκκένωση των περιοχών αυτών, που θα μπορούσε να σημαίνει ότι επίκειται επίθεση σε γειτονιές στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, προκάλεσε συναγερμό στις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων, που φοβούνται ότι οι συγγενείς τους μπορεί να κρατούνται εκεί.

The IDF issues a new evacuation warning for Palestinians residing in the southwest of Deir al-Balah in the central Gaza Strip, as it is set to begin ground operations there the first time.



