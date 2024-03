Η ισχυρή έκρηξη η οποία σημειώθηκε σήμερα σε εστιατόριο στη βόρεια Κίνα και οι αρχές πιστεύουν πως οφειλόταν σε διαρροή αερίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 26 και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη, που έγινε στις 07:55 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:55 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κτίριο όπου έδρευε το εστιατόριο και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Σανχέ, προάστιο του Πεκίνου.

