Ένα επαρχιακό αεροδρόμιο έκλεισε και εκατοντάδες κάτοικοι της Ινδονησίας εγκατέλειψαν τις εστίες τους την περιοχή του ηφαιστείου Ρουάνγκ, το οποίο εδώ και ημέρες εκτοξεύει λάβα, βράχους και στάχτη, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι, κηρύσσοντας συναγερμό στο υψηλότερο επίπεδο για την κατάσταση αυτή.

Η δραματική έκρηξη της Τετάρτης του ηφαιστείου σ’ ένα απομακρυσμένο νησί της επαρχίας του Βόρειου Σουλαουέζι εκτόξευσε σε ύψος ως και τριών χιλιομέτρων στον ουρανό μια κόκκινη στήλη λάβας, πυρακτωμένους βράχους και στάχτη.

«Τρέχουμε παιδιά», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας που κινηματογραφούσε την έκρηξη προσπαθώντας παράλληλα να απομακρυνθεί. «Φεύγουμε επειδή η στάχτη έχει φθάσει κοντά».

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ οι αρχές διεύρυναν περαιτέρω τη ζώνη εκκένωσης αφού η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα ηφαίστεια αύξησε το επίπεδο του συναγερμού.

«Το δυναμικό για περαιτέρω έκρηξη εξακολουθεί να είναι υψηλό, έτσι είναι ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση», είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Χερουνινγκτίας Ντέσι Πουρναμασάρι, κάνοντας λόγο για ταχεία κλιμάκωση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

