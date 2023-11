Τρόμος ξέσπασε στο Δουβλίνο το απόγευμα της Πέμπτης όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους στέλνοντας τους στο νοσοκομείο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας δήλωσε απόψε ότι δεν έχει αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο, ούτε αυτό της τρομοκρατίας, όσον αφορά το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίτερα σε πλατεία του Δουβλίνου και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

«Ποτέ δεν απέκλεισα κανένα πιθανό κίνητρο για αυτήν την επίθεση. Όπως είπα εξαρχής, εξετάζονται όλες οι πιθανότητες», δήλωσε ο Ντριου Χάρις. Λίγο νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους ότι η αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι το συμβάν δεν σχετιζόταν με τρομοκρατική ενέργεια.

Today there was tragedy which involved the stabbing of children in Dublin City, sick and inexcusable.



That doesn’t excuse the scenes coming out of Dublin tonight. Absolute feral animals who don’t give a single fuck about the victims. Just looking for any excuse to loot and burn pic.twitter.com/bJ89wtmMvu