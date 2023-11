Τρόμος επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο του Δουβλίνου μετά από επίθεση με μαχαίρι όπου τρία παιδιά τραυματίστηκαν.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

BREAKING: At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. Gardai are releasing no further information at present. pic.twitter.com/RGYXUg9PI5