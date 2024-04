Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV μετέδωσε ότι δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) απογειώθηκαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς στόχους στο Ισραήλ. Η πτήση τους θα διαρκέσει ώρες. Οι σειρήνες θα ηχήσουν στις απειλούμενες περιοχές.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, πάνω από 100 drones κατευθύνονται από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο Channel 12 TV ότι τα drones φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικλαούμενο ιρανικές πηγές.

Το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από 100 drones και πυραύλους Cruise – Ορισμένοι καταρρίφθηκαν.

BREAKING: Iran has launched dozens of drones, will take hours to reach Israel pic.twitter.com/y5SAovmkOq April 13, 2024

Δεκάδες drones εθεάθησαν να πετούν με κατεύθυνση από το Ιράν και επάνω από το Ιράκ προς το Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Drones με κατεύθυνση το Ισραήλ πέρασαν επάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.

Επιβεβαιώνει το Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF Αντιναύαρχος Daniel Hagari σε δήλωσή του επιβεβαιώνει ότι δεκάδες drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί τα drones, ενώ σημείωσε ότι θα χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στη χώρα.

Η επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ συνιστά «σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Το Ιράν εξαπέλυσε απευθείας επίθεση κατά του κράτους του Ισραήλ από το ιρανικό έδαφος. Παρακολουθούμε από κοντά τα φονικά drones που εστάλησαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Πρόκειται για μία σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

BREAKING: Iran has launched "pilotless aircraft" at Israel, the Israeli military has said.



The IDF's Rear Admiral Daniel Hagari speaks at a press conference. https://t.co/jfztEpPkqo



📺 Sky 501 pic.twitter.com/b6hcY2f6ay — Sky News (@SkyNews) April 13, 2024

Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Σειρήνες στα σύνορα με τον Λίβανο

Οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι σειρήνες ήχησαν στο κιμπούτς Σνιρ, στο βόρειο Ισραήλ», διευκρίνισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους, ταυτόχρονα με την επίθεση με drones και πυραύλους του Ιράν εναντίον της χώρας.

“Το Ισραήλ θα τιμωρηθεί”, λέει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε εκ νέου απόψε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί», σε βίντεο που διανεμήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε εναέρια επίθεση κατά του Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε εναέρια επίθεση κατά του Ισραήλ.

Ο Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση από την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και θα υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ κατά αυτών των απειλών από το Ιράν.

Η επίθεση των ιρανικών drones κατά του Ισραήλ θα διαρκέσει «πιθανόν» «πολλές ώρες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Αντριεν Γουότσον επαναδιατυπώνοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς «τον λαό του Ισραήλ».

«Η επίθεση αυτή θα διαρκέσει πιθανόν πολλές ώρες», δηλώνει σε ανακοίνωση η Αντριεν Γουότσον προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την «άμυνα» του Ισραήλ κατά «των απειλών αυτών από το Ιράν».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν θα απευθύνει διάγγελμα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος δεν θα απευθύνει διάγγελμα, διαψεύδοντας την πληροφορία που ανέβασε προηγουμένως στο Χ δημοσιογράφος του CNN.

Κλείνει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ αναφέρει ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ θα κλείσει από τις 12:30 π.μ., εν μέσω της ιρανικής επίθεσης στη χώρα.

Δεν παρέχει λεπτομέρειες για το πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις ανάλογα με τις εξελίξεις.

Israel, Iraq and Jordan closing airspace to all flights pic.twitter.com/spbA4GOMO5 — BNO News (@BNONews) April 13, 2024

Η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα

“Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και παρακολουθούν διαρκώς την επιχειρησιακή κατάσταση. Η συστοιχία εναέριας άμυνας των IDF βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη της IAF και σκάφη του Ισραηλινού Ναυτικού που βρίσκονται σε αμυντική αποστολή στον ισραηλινό εναέριο και ναυτικό χώρο. Οι IDF παρακολουθούν όλους τους στόχους”.

Το #Ιράν εκτόξευσε UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) από το έδαφός του προς το #Ισραήλ πριν από λίγο.



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και παρακολουθούν διαρκώς την επιχειρησιακή κατάσταση. Η συστοιχία εναέριας άμυνας των IDF βρίσκεται σε… https://t.co/9RKrcJr1LU — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) April 13, 2024

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι ιρανικά drones κατευθύνονται προς το Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά του Ισραήλ, δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ιράκ και του Λίβανου

Το Ιράκ έκλεισε τον εναέριο χώρο του και διέκοψε κάθε εναέρια κυκλοφορία, ανακοίνωσε το ιρακινό υπουργείο Μεταφορών.

Παράλληλα, η Ιορδανία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της λόγω της «επικίνδυνης κατάστασης στην Μέση Ανατολή», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Al Mamlaka. Η ιορδανική αντιαεροπορική άμυνα είναι έτοιμη να αναχαιτίσει και να καταρρίψει οποιοδήποτε ιρανικό drone ή αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, δήλωσαν δύο ιορδανικές πηγές ασφαλείας.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε πριν από λίγο το κλείσιμο του εναέριου χώρου του και την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Ο εναέριος χώρος του Λιβάνου έχει κλείσει για όλα τα αεροσκάφη (..) ως προσωρινό μέτρο για προληπτικούς λόγους», ανέφερε ο υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Αλί Χαμία σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι το μέτρο θα ισχύσει από τη 01:00 έως τις 07:00 το πρωί της Κυριακής.

Ο ιορδανός υπουργός Μεταφορών διαψεύδει με ανακοίνωσή του τις πληροφορίες για το κλείσιμο του εναερίου χώρου της Ιορδανίας.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ιορδανία

Η Ιορδανία κήρυξε κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της απειλούμενης επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν τα κραιτκά μέσα ενημέρωσης

