Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν ξανά σήμερα στους δρόμους ισραηλινών πόλεων για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Protests in Israel today. Mixed messages, from "Netanyahu has to go", to "release all hostages". 16 arrests so far.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών καθώς και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις, όπως την Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα.

Breaking: the biggest protest since October 7th is taking place in Israel at the moment. Protestors are blocking the main road of central Israel, shouting that Netanyahu is not doing enough for the hostages that are held by Hamas. In the video, they're calling: "A deal, now".