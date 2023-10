Επιχείρηση στη βόρεια Γάζα πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τον ραδιοφωνικό σταθμό του στρατού του Ισραήλ.

Το Sky News μεταδίδει πως επρόκειτο για μια επιδρομή από την ταξιαρχία πεζικού Givati με χρήση αρμάτων μάχης, η οποία στόχευσε στις «υποδομές τρομοκρατών».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησαν «στοχευμένη επιδρομή» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας με δυνάμεις πεζικού και τανκς.

Ο IDF λέει ότι τα στρατεύματα έπληξαν πολυάριθμους τρομοκράτες, υποδομές και θέσεις εκτόξευσης κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων.

Ο Ισραηλινός Στρατός ισχυρίζεται επίσης ότι η επιδρομή είναι μέρος της προετοιμασίας της συνοριακής περιοχής για τα «επόμενα στάδια του πολέμου», αναφερόμενος σε πλήρη χερσαία επίθεση.

Τα στρατεύματα εγκατέλειψαν την περιοχή μετά την επιδρομή, προσθέτει ο IDF.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU