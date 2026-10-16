Αυστρία: Μεγάλη πτώση στη συγκομιδή φρούτων και λαχανικών μετά την καλοκαιρινή ξηρασία

Στην Αυστρία η παρατεταμένη ζέστη και η ξηρασία του Καλοκαιριού είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφεί σημαντική μείωση στη συγκομιδή φρούτων και λαχανικών, κατά 30% και 40% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωργικού Επιμελητηρίου της χώρας (LKOe).

Η σοδειά σε κρεμμύδια και καρότα έχει μειωθεί κατά 25% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ ορισμένες καλλιέργειες, όπως το λάχανο, έχουν δει πτώση έως και 50% σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε το LKOe σε ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκομιδή μήλων συνεχίζεται ακόμη, αλλά αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 35%, σύμφωνα με το Γεωργικό Επιμελητήριο.

Η Αυστρία βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ φέτος, με μέσες θερμοκρασίες 2,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.

Η χώρα υπέφερε επίσης από ακραίες συνθήκες ξηρασίας, με βροχοπτώσεις περίπου ένα τρίτο κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι αρχές ανέφεραν πολύ χαμηλά επίπεδα υπόγειων υδάτων και μειωμένες ροές ποταμών, ενώ οργανώσεις γεωργών είπαν ότι η ξηρασία και η ζέστη επηρέασε τις καλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος του LKOe Γιόζεφ Μουσμπρούγκερ δήλωσε ότι η η πενιχρή σοδειά «καταδεικνύει ξεκάθαρα σε ποιο βαθμό η παραγωγή φρούτων και λαχανικών υποφέρει από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Δήλωσε ότι το νερό «αποτελεί ολοένα και περισσότερο το βασικό ζήτημα για την παραγωγή τροφίμων», ζητώντας «επείγουσες επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές ύδρευσης», καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ξηρασία οδήγησε επίσης σε έλλειψη ζωοτροφών και αύξηση του αριθμού των ζώων που σφαγιάστηκαν τον Αύγουστο, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο στοιχεία από την Agrarmarkt Austria (AMA).

Περίπου 19% περισσότερα βοοειδή, 40,3% περισσότερα μοσχάρια και 56,2% περισσότερα βόδια στάλθηκαν σε σφαγεία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP