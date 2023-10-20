Άρχισε τις απελευθερώσεις ομήρων η Χαμάς – Γυρίζουν πίσω μια Αμερικανίδα μάνα και κόρη

Πραγματικότητα φαίνεται να γίνεται η υπόσχεση της Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων που διατηρεί στη Γάζα με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός.

Μια Αμερικανίδα και η κόρη της, που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, Αμπού Ουμπάιντα.

«Σε απάντηση των προσπαθειών του Κατάρ, οι Ταξιαρχίες Al-Qassam απελευθέρωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες (μια μητέρα και την κόρη της) για ανθρωπιστικούς λόγους και για να αποδείξουν στον αμερικανικό λαό και στον κόσμο ότι οι ισχυρισμοί του Μπάιντεν και της φασιστικής κυβέρνησής του είναι ψευδείς και αβάσιμοι» ανέφερε στην ανακοίνωση η Χαμάς.

Η απάντηση του Ισραήλ

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης από την πλευρά τους επικαλούνται Ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι διευκρινίζουν ότι η απόφαση της Χαμάς να απελευθερώσει ένα ζευγάρι ομήρων έγινε μονομερώς και ότι η Ιερουσαλήμ δεν πρόσφερε τίποτα ως αντάλλαγμα.

Το «πράσινο» φως της κυβέρνησης του Ισραήλ έχει ήδη δοθεί στο στρατό για τη μακρά επιχείρηση που θα έχει στόχο όχι μόνο την πλήρη καταστροφή της Χαμάς σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και το οριστικό τέλος της ευθύνης του Ισραήλ για τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ σε βουλευτές.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο βρέθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μικρή απόσταση από το φράχτη της Γάζας και υποσχέθηκε στους στρατιώτες του τη νίκη. «Έχετε παλέψει σαν λιοντάρια και θα συνεχίσετε να παλεύετε σαν λιοντάρια. Είστε έτοιμοι; Ναι. Θα νικήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Είστε έτοιμοι; Ναι», είπε.

Στο διάγγελμα από το Οβάλ γραφείο, ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τους Αμερικανούς να στηρίξουν το Ισραήλ με βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνέκρινε τη Χαμάς με τον Πούτιν και έδειξε το Ιράν ως συνδετικό κρίκο των δύο.

Σε νέα του ανάρτηση, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρει ότι οι τρομοκράτες πρέπει να πληρώσουν, αλλιώς θα συνεχίζουν να προκαλούν «χάος, θάνατο και καταστροφή».

Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος ζητά από το Κογκρέσο 106 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση σχεδίων για την Ουκρανία και το Ισραήλ και την ασφάλεια των αμερικανικών συνόρων.

Στο Ισραήλ έφτασε ήδη αεροσκάφος με νέα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, αναμένονται συστοιχίες για τον Σιδερένιο Θόλο αλλά και η ναυαρχίδα του έκτου στόλου στην ανατολική Μεσόγειο.

