Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Σερβία για αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος στον δήμο Βελιγραδίου από διαδηλωτές.

Συγκεκριμένα περικύκλωσαν τα γραφεία της Κεντρικής Εφορευτική Επιτροπής και φωνάζουν συνθήματα ζητώντας να επαναληφθούν οι δημοτικές εκλογές στην πρωτεύουσα.

Οι ηγέτες του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» εισήλθαν στο κτήριο της εφορευτικής επιτροπής και παρέδωσαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έγιναν σοβαρές παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία.

🚨 #BREAKING : Protest of the opposition parties in Belgrade, #Serbia in front of election commission building. pic.twitter.com/6hckz70G1B

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι την Κυριακή των εκλογών έφτασαν οργανωμένα με λεωφορεία 40.000 ψηφοφόροι από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας και ψήφισαν στο Βελιγράδι χωρίς να είναι δημότες.

Δύο από τους ηγέτες του συνασπισμού «Η Σερβία ενάντια στη βία» η Μαρινίκα Τέπιτς και ο Μίροσλαβ ‘Αλεξιτς, οι οποίοι βρίσκονται εντός του κτηρίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ξεκίνησαν απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης για επανάληψη των εκλογών.

Following reports on massive electoral fraud in Serbia’s capital, two leaders of the pro-EU democratic opposition bloc, @MarinikaTepic & @MiikiAleksic, are going on a hunger strike until the Belgrade election is declared invalid & repeated. pic.twitter.com/IhpDo01G1d