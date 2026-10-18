Αλβανία: Χάος στα Τίρανα με 272 τραυματίες – Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και επιθέσεις σε κομματικά γραφεία

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν για έκτη συνεχόμενη ημέρα στα Τίρανα, καθώς οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ οι διαδηλωτές συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η νέα συγκέντρωση ξεκίνησε το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τραγούδια, τύμπανα και χορούς. Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού, επιχειρώντας να απομακρύνουν το πλήθος.

Επίθεση στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Στη συνέχεια, ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν προς την κεντρική πλατεία των Τιράνων και επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Με πέτρες και λοστούς έσπασαν παράθυρα του κτιρίου, ενώ η αστυνομία επενέβη εκ νέου, χρησιμοποιώντας αντλίες νερού για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι εικόνες των συγκρούσεων αποτυπώνουν την ένταση που επικρατεί στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από την Τρίτη και έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις.

Γιατί διαδηλώνουν οι φοιτητές – Τα αιτήματα κατά του Ράμα

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους, εκφράζοντας την οργή τους για την κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση και τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας.

Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών στα πανεπιστήμια.

Η μείωση των υψηλών διδάκτρων.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας και της έλλειψης επαγγελματικών ευκαιριών.

Η καταπολέμηση της κυβερνητικής διαφθοράς, την οποία καταγγέλλουν οι διαδηλωτές.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερη πολιτική διάσταση, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

The Supreme Court burns to the ground in Albania, Parliament and the Department of Education has been stormed, the Prime Minister is in hiding and the country is effectively in the hands of the rebels. Albania rejects blatant corruption and their country being sold. https://t.co/EH22FBySId ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 18, 2026

Γιατί αναπτύχθηκαν οι ειδικές δυνάμεις RENEA

Αντιδράσεις προκάλεσε και η παρουσία των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων RENEA κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας υποστήριξε ότι η απόφαση για την εμπλοκή τους ελήφθη μετά από πληροφορία που έφτασε στην αίθουσα επιχειρήσεων σχετικά με την πιθανή παρουσία ένοπλων ατόμων ανάμεσα στους διαδηλωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξήγηση αυτή δόθηκε μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί την προηγούμενη ημέρα για τη συμμετοχή των ειδικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Έντι Ράμα: «Θέλουν αυτό ή θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απέρριψε τα αιτήματα παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την κυβέρνησή του, αλλά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, δήλωσε:

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Αυτό που αμφισβητείται είναι μια πορεία, μια αποστολή».

Και πρόσθεσε:

«Οι Αλβανοί πρέπει να σκεφτούν πολύ καθαρά: Θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο ή θέλουν την ΕΕ;»

Την ώρα που ο Έντι Ράμα πραγματοποιούσε την παρέμβασή του, εκσκαφείς απομάκρυναν πλάκες πεζοδρομίου έξω από το γραφείο του, στο κέντρο των Τιράνων, ενόψει νέων συγκεντρώσεων.

Ο πρωθυπουργός έχει επίσης αποδώσει τις κινητοποιήσεις σε απροσδιόριστα ξένα συμφέροντα, ενώ έκανε λόγο και για φερόμενη απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Σαλί Μπερίσα: Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις Ράμα

Στις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού απάντησε ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Ο Μπερίσα χαρακτήρισε την παρέμβαση του Έντι Ράμα έναν μονόλογο απέναντι στη βία και στις διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας και της ομαλότητας στη χώρα.

Έκκληση για σύνεση από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννης.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, απηύθυνε έκκληση προς όσους έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων να ενεργήσουν με σοφία και ωριμότητα, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

«Προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει όλους όσους έχουν την ευθύνη των αποφάσεων, ώστε να λαμβάνουν σοφές και ώριμες αποφάσεις στην υπηρεσία ολόκληρης της χώρας. Γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους. Όλοι όσοι ζουν εδώ είναι μέρος της και όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην οικοδόμησή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

272 τραυματίες σε πέντε ημέρες διαδηλώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας, ο απολογισμός των πρώτων πέντε ημερών των κινητοποιήσεων είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 272 τραυματίες, εκ των οποίων:

169 αστυνομικοί

82 διαδηλωτές

21 περαστικοί

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με την πολιτική αντιπαράθεση να κλιμακώνεται και την ανησυχία για νέα επεισόδια να παραμένει έντονη.